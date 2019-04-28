"سانا": عناصر "قسد" يطلقون النار بطريقة عشوائية على المتظاهرين بريف دير الزور

ذكرت "الوكالة العربية السورية للأنباء- سانا"، أنّ "عناصر "​قوات سوريا الديمقراطية​- قسد" أطلقوا النار بطريقة عشوائية على الأهالي المتظاهرين في قرية الطيانة بريف ​دير الزور​". وكانت قد أفادت الوكالة بـ"خروج مظاهرات في بلدات وقرى البصيرة وماشخ والضمان والنملية وطيب الفال والطيانة، للمطالبة بخروج "قوات سوريا الديمقراطية" من ريف دير الزور"، مبيّنةً أنّ "المتظاهرين قاموا بقطع الطرقات الرئيسية وإحراق الإطارات، مجدّدين مطالبهم بطرد عناصر "قسد" والاستيلاء على أسلحتهم".

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