الخطوط الاسكندنافية تلغي ما يزيد عن 1200 رحلة جراء إضراب للطيارين

ألغت الخطوط الجوية الاسكندنافية "ساس" ما يزيد على 1200 رحلة مقررة ليومي الاثنين والثلاثاء بسبب ​إضراب​ للطيارين، مشيرة إلى أن " الإضراب سيؤثر على 61 ألف مسافر إضافي يوم الاثنين الذي سيشهد إلغاء 667 رحلة عبر اسكندنافيا، وبالنسبة ليوم الثلاثاء، فسيتأثر 49 ألف مسافر و546 رحلة مغادرة".

ويذكر أن طياري "ساس" قد بدأوا إضرابًا يوم الجمعة مع انهيار محادثات بخصوص الأجور، وهو ما دفع الناقلة لإلغاء نحو 70 بالمئة من رحلاتها، وأثر على خطط السفر لنحو 170 ألف مسافر على مدى ثلاثة أيام حتى اليوم.