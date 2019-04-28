ألغت الخطوط الجوية الاسكندنافية "ساس" ما يزيد على 1200 رحلة مقررة ليومي الاثنين والثلاثاء بسبب إضراب للطيارين، مشيرة إلى أن " الإضراب سيؤثر على 61 ألف مسافر إضافي يوم الاثنين الذي سيشهد إلغاء 667 رحلة عبر اسكندنافيا، وبالنسبة ليوم الثلاثاء، فسيتأثر 49 ألف مسافر و546 رحلة مغادرة".
ويذكر أن طياري "ساس" قد بدأوا إضرابًا يوم الجمعة مع انهيار محادثات بخصوص الأجور، وهو ما دفع الناقلة لإلغاء نحو 70 بالمئة من رحلاتها، وأثر على خطط السفر لنحو 170 ألف مسافر على مدى ثلاثة أيام حتى اليوم.
كانت هذه تفاصيل خبر الخطوط الاسكندنافية تلغي ما يزيد عن 1200 رحلة جراء إضراب للطيارين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.