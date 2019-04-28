زيلينسكي:المواطنون سيرفضون عرض بوتين لمنحهم جوازات سفر روسية

رأى الرئيس الأوكراني المنتخب فولوديمير زيلينسكي أنه على الرئيس الروسي ​فلاديمير بوتين​ ألا يتوقع أن يستجيب الكثير من الأوكرانيين لعرضه بمنحهم جوازات سفر روسية فيما عرض في ذات الوقت الجنسية الأوكرانية على الروس.

وقال الرئيس الأوكراني "الفرق في ​أوكرانيا​ تحديدا هو أننا لدينا في الحقيقة حرية تعبير في بلادنا ووسائل إعلام حرة وإنترنت".

وأضاف زيلينسكي ان "سنقدم الجنسية الأوكرانية لمن يمثلون كل الشعوب التي تعاني من الأنظمة الديكتاتورية والفاسدة. وبالدرجة الأولى الروس الذين يعانون اليوم على الأرجح أكثر من غيرهم".