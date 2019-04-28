وزير خارجية العراق: نرفض أي عمليات عسكرية من أراضينا تستهدف تركيا

أشار وزير الخارجية العراقي محمد الحكيم في مؤتمر صحفي مع نظيره التركي مولود جاوويش أوغلو إلى انه "أكدنا لوزير الخارجية التركي أن العراق يرفض أي عمليات عسكرية من أراضيه تستهدف الأراضي التركية".
وأكد انه "نرحب بمبادرة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إرسال مبعوث للعراق لمناقشة ملف المياه". وقال: "ناقشنا ملف إعادة إعمار المناطق المحررة من تنظيم داعش الإرهابي، وكذلك فتح المعابر الحدودية، وملف التجارة".
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