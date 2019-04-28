قائد القيادة المركزية الأميركية: وجودنا في العراق سيكون طويلا لردع إيران

عبّر قائد القيادة المركزية الأميركية الجنرال كينيث ماكينزي عن قناعته بقدرة واشنطن على "ردع إيران"، مؤكدا أن وجود الولايات المتحدة في المنطقة سيكون طويل الأمد لتحقيق هذا الهدف.

ولفت ماكينزي في مقابلة مع قناة "سكاي نيوز عربية" خلال زيارته إلى الخليج، قالالى ان "تصدير إيران للإرهاب في المنطقة والعالم" يشكل تهديدا طويل الأمد، وستكون لدينا الموارد المطلوبة لردع إيران عن أي تحرك قد يكون خطيرا.

وأعرب ماكينزي، عن قناعته بأن الولايات المتحدة تملك القدرات المناسبة لحماية مصالحها وحلفائها وشركائها الإقليميين، مشيدا بمستوى التنسيق مع هؤلاء الحلفاء ، وتطرق ماكينزي إلى الملف السوري، مؤكدا أن القيادة الأميركية تنظر بحذر في تقليص تعداد قواتها في هذا البلد "مع التقدم إلى الأمام".

ولفت إلى أهمية إيجاد توازن بين حاجات حلفاء واشنطن، مثل تركيا، ومتطلباتهم الأمنية في الشمال السوري وبين السعي الأميركي إلى حماية الآليات التي أنشأتها واشنطن لتكون طويلة الأمد هناك، وذلك في إشارة إلى "قوات سوريا الديمقراطية" ذات الغالبية الكردية.

كما أعرب قائد القيادة المركزية الأمريكية عن قناعته بأن وجود الولايات المتحدة في العراق سيكون "طويل الأمد" مع التركيز على مكافحة الإرهاب، فالولايات المتحدة تساعد العراق في بناء قدراته المؤسساتية، مشيرا إلى أن أي حل في هذه البلاد ينبغي أن يحترم سيادتها ويتم من خلال اتفاق مع حكومتها. وشدّد على أن كل ما تقوم به الولايات المتحدة في اليمن مرتبط مباشرة بالعمليات ضد تنظيمي "القاعدة في شبه الجزيرة العربية" و"داعش". كاشفا عن دعم محدود للتحالف العربي الذي تقوده السعودية، في عملياتهم، لكننا لا نشارك معهم في العمليات القتالية، ولا نساندهم مباشرة في القتال".