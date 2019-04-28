"سبوتنيك": سلطات مصر فتحت معبر السلوم الحدودي مع ليبيا بعد إغلاقه لساعات

كشف مصدر أمني ليبي في منفذ أمساعد البري، لوكالة "سبوتنيك"، أنّ "السلطات المصرية فتحت ​منفذ السلوم​ البري بين ​ليبيا​ ومصر، بعد إغلاق الجانب المصري ليلة أمس الحدود لمدّة ساعات، إلى حين إشعار آخر لدواعي أمنية".

وكانت قد نقلت الوكالة عن مصدر أمني ليبي في منفذ أمساعد البري، إشارته إلى أنّ "السلطات المصرية أغلقت حدودها البرية مع ليبيا".

يُذكر أنّ القيادة العامة للجيش الوطني الليبي بقيادة المشير ​خليفة حفتر​، كانت قد أعلنت إطلاق عملية للقضاء على ما وصفته بـ"الإرهاب​" في العاصمة ​طرابلس​، الّتي تتواجد بها ​حكومة​ الوفاق المُعترَف بها دوليًّا برئاسة فائز السراج، الّذي دعا قواته إلى مواجهة تحرّكات قوات حفتر بالقوّة، متّهمًا إياه بالإنقلاب على الاتفاق السياسي للعام 2015.