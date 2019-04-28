أوضح رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان، الّذي يحضر منتدي "الحزام والطريق" في بكين، أنّ "إسلام آباد لديها علاقة جيّدة مع طهران وتتطلّع إلى الحفاظ على هذه العلاقات".
وركّز على أنّ "أيّ حدث في أفغانستان سيؤثّر على المناطق الحدودية لباكستان، وهذا هو السبب في أنّنا نتحرّك نحو منطقة سلام"، لافتًا إلى أنّ "الرخاء الإقتصادي في باكستان لن يتحقّق إذا لم يكن هناك استقرار وأمن في المنطقة".
وبيّن خان أنّ "إسلام آباد تأمل في أن يثمر الحلّ السياسي في أفغانستان، وأن تنعم الدولة الّتي مزّقتها الحرب بالأمن في أسرع وقت ممكن".
كانت هذه تفاصيل خبر رئيس وزراء باكستان: نسعى للحفاظ على علاقات جيدة مع إيران لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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