القوات الجوية التركية تشارك في تمرين "صقر 21" مع القوات القطرية

تجري القوات الجوية التركية تمريناً مشتركاً مع نظيرتها القطرية، في إطار تمرين "صقر 21" الذي تنفذه الأخيرة بين يومي 23 و30 نيسان الجاري.

وتشارك القوات الجوية التركية في تمرين القوات الجوية الأميرية القطرية، إلى جانب قوات أميركية، وكوادر من ​وزارة الداخلية​ وأمن السواحل والقوات البحرية والقوات الخاصة المشتركة بالبلاد.

ويذكر أن ​الدوحة​ أجرت خلال العامين الماضيين عدة ​مناورات​ وتمرينات عسكرية مشتركة مع الدول الحليفة، ومنها ​تركيا​ و​الولايات المتحدة​.

وتعتبر هذه المناورات بمثابة المناورات الرئيسية للقوات الجوية الأميرية القطرية، والغرض منها إبراز دور القوات الجوية في الدفاع عن أجواء الدولة، ومساندة أعمال قتال التشكيلات البرية والبحرية مع قابلية التحول إلى العمليات المشتركة مع القوات الصديقة، إن دعت الضرورة.