الطوائف المسيحية تحتفل بعيد الفصح المجيد في دمشق

احتفلت الطوائف المسيحية ب​عيد الفصح​ المجيد بإقامة الصلوات والقداديس في الكنائس وأماكن العبادة في دمشق.

ففي كاتدرائية مار جرجس البطريركية للسريان الأرثوذكس في حي باب توما أقيم قداس إلهي كما أقيمت الصلوات والقداديس في كنيسة النبي الياس وكنيسة مار أفرام بمدينة حلب وفي صيدنايا اقيمت الصلوات بعد وصول فيض النور من مدينة القدس في الساعات الاولى من صباح اليوم.

وفي حمص أقيمت الصلوات والقداديس في كنيسة أم الزنار ودير الآباء اليسوعيين وكنيسة سيدة السلام و كنيسة الأربعين ومطرانية الروم الأرثوذكس والطائفة الإنجيلية ومطرانية السريان الكاثوليك كما احتفلوا في محافظة الحسكة في كاتدرائية مار جرجس للسريان الأرثوذكس وكنيسة السيدة العذراء بمدينة القامشلي كما أقيمت الصلوات والقداديس بمطرانية حماة للروم الأرثوذكس ومطرانية السريان الكاثوليك ومطرانية السريان الأرثوذكس وفي محردة بالكنيسة الإنجيلية المشيخية وفي منطقة كفر بهم بكنيسة مار إلياس للروم الكاثوليك وفي السويداء ودرعا وفي طرطوس واللاذقية أقيمت الصلوات والقداديس ايضا احتفالا بهذا اليوم المجيد.