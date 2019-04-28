أوغلو: سندعو العراق ولبنان للمشاركة كدولتين مراقبتين باجتماعات آستانا

أشار وزير الخارجية التركي مولود جاوويش أوغلو في مؤتمر صحفي مع نظيره ​العراق​ي محمد الحكيم إلى انه "بحثنا العلاقات الثنائية بين ​تركيا​ والعراق، وكذلك مواضيع مهمة تخص المنطقة، وسوف نسعى إلى العمل مع العراق لتقوية العلاقات الثنائية".

وشدد على انه "علينا أن نذلل العقبات الموجودة أمام زيادة حجم التبادل التجاري مع العراق، وتشجيع الاستثمار".

وأكد ان "تركيا ستقدم كل الدعم للعراق في المرحلة المقبلة، وجب علينا أن نركز على إعمار العراق من جديد". وأضاف "يجب التعاون بين تركيا والعراق فيما يتعلق بإدارة ​المياه​".

كما وكشف أوغلو عن اتخاذ قرار في اجتماع الدول الضامنة الثاني عشر حول سوريا بالعاصمة الكازاخية نور سلطان (أستانا)، لدعوة العراق ولبنان للمشاركة كدولتين مراقبتين في هذه اجتماعات آستانا.