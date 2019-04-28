تشهد مقاطعتا ​كيبيك​ ونيو برونسويك في كندا ​فيضانات​ ربيعية إثر ذوبان ثلوج فصل الشتاء، مما أدى إلى ارتفاع منسوب نهر أوتاوا. واستعانت ​الحكومة​ الكندية ب​الجيش​ لإجلاء أكثر من 1000 مواطن من منازلهم، كما أغلقت السلطات الكندية العديد من الطرق الرئيسية، وأعلنت ​حالة الطوارئ​ في البلاد خشية تكرار سيناريو فيضانات 2017 التي خلفت خسائر جسيمة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر فيضانات كندا تهدد سكان مقاطعتي كيبيك ونيو برونسويك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.