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لفت النائب السابق في البرلمان العراقي عن "التيار الصدري" والمقرّب من زعيم التيار مقتدى الصدر، صالح محمد العراقي، إلى أنّ "قائدي يقول: شكرًا لكلّ من آزرنا، وأدعوا كلّ من يريد التظاهر أمام السفارة أو القنصلية البحرينية، أن يسلّمهم وردة، على أن يعطوها هدية للشعب البحريني".
ونوّه في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي، أرفقه بصورة لمقتدى الصدر في حديقة يبدو أنّها منزلية وهو يقترب من الورود، إلى أنّ "هذه الوردة هدية منّي لهم، وأنتم أيها المتظاهرون تمثلونني بذلك.. فشكرًا لكم صالح محمد العراقي".
وتأتي دعوة الصدر، ردًّا على تغريدتي وزير الخارجية البحرينية خالد بن أحمد آل خليفة، الّتي اعتُبرت "مسيئة" بحقّ الصدر.
وكان وزير الخارجية قد ردّ على مقترح الصدر، بتنحّي حكام اليمن والبحرين وسوريا فورًا، قائلًا: مقتدى يبدي قلقه من تزايد التدخلات في الشأن العراقي. وبدل أن يضع إصبعه على جرح العراق بتوجيه كلامه للنظام الإيراني الّذي يسيطر على بلده، اختار طريق السلامة ووجه كلامه للبحرين". وأضاف: "أعان الله العراق عليه وعلى أمثاله من الحمقى المتسلّطين".
كانت هذه تفاصيل خبر الصدر دعا أتباعه إلى إهداء السفارة البحرينية وردة لإيصالها للشعب البحريني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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