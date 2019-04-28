الحكومة السودانية تخفض ساعات العمل الرسمية ساعة واحدة خلال شهر رمضان

نشرت وكالة الأنباء ​السودان​ية الرسمية "سونا" بيانًا رسميًا ل​مجلس الوزراء​ أعلنت فيه الأمانة العامة لمجلس الوزراء "تخفيض ساعات العمل الرسمية بمقدار ساعة في اليوم خلال ​شهر رمضان​ للعاملين في الخدمة المدنية القومية" و"سيمكن لكل الموظفين العمل من الساعة السابعة والنصف صباحًا، وحتى الثانية والنصف ظهرًا، وللعمال من الساعة السابعة صباحًا وحتى الثانية والنصف ظهرًا".

وتجدر الإشارة إلى أن السودان يشهد، حاليًا، مرحلة انتقالية بعد الإطاحة بالرئيس السابق ​عمر البشير​ إثر حراك شعبي، وتولى مجلس عسكري انتقالي مقاليد الحكم لفترة انتقالية، برئاسة وزير الدفاع السابق عوض بن عوف، الذي لم يلق قبولًا من مكونات ​الحراك الشعبي​ ما اضطره بعد ساعات لمغادرة موقعه مع نائب رئيس المجلس، رئيس الأركان السابق كمال عبد الرؤوف الماحي، ليتولى قيادة المجلس المفتش العام للقوات المسلحة السودانية، الفريق أول الركن ​عبد الفتاح البرهان​.