قائد إيراني: غيّرنا استراتيجية العدو العسكرية من هجومية إلى دفاعية

شدّد قائد مقر "السايبر" للأركان العامة للقوات المسلحة ال​إيران​ية اللواء مصطفى ايزدي، على أنّ "إيران تمكّنت من تغيير استراتيجية العدو العسكرية من الحالة الهجومية إلى الدفاعية".

ولفت خلال ندوة عقدت حول الاستراتيجية الأميركية تجاه إيران، إلى أنّ "استراتيجية ​الإدارة الأميركية​ الراهنة المدعومة من "اللوبي" الصهيوني، تهدف إلى التأثير على أركان القوة لإيران"، مركّزًا على أنّ "تعزيز جبهة المقاومة أدّى إلى زعزعة الأمن في الارض المحتلة، ولن تتحقّق أوهام تصفير صادرات ​النفط​ الإيرانية".