شدّد قائد مقر "السايبر" للأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية اللواء مصطفى ايزدي، على أنّ "إيران تمكّنت من تغيير استراتيجية العدو العسكرية من الحالة الهجومية إلى الدفاعية".
ولفت خلال ندوة عقدت حول الاستراتيجية الأميركية تجاه إيران، إلى أنّ "استراتيجية الإدارة الأميركية الراهنة المدعومة من "اللوبي" الصهيوني، تهدف إلى التأثير على أركان القوة لإيران"، مركّزًا على أنّ "تعزيز جبهة المقاومة أدّى إلى زعزعة الأمن في الارض المحتلة، ولن تتحقّق أوهام تصفير صادرات النفط الإيرانية".
كانت هذه تفاصيل خبر قائد إيراني: غيّرنا استراتيجية العدو العسكرية من هجومية إلى دفاعية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.