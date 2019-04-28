وزير التربية الإيراني: الفيضانات ألحقت أضرارا بـ1400 مدرسة في إيران

كشف وزير التربية والتعليم ال​إيران​ي محمد بطحائي، أنّ "​الفيضانات​ الأخيرة ألحقت أضرارًا بـ1400 مدرسة في 4 محافظات مختلفة".

وأوضح أنّ "معظم ​المدارس​ الّتي تضرّرت جراء ​السيول​ والفيضانات الإخيرة بالإمكان ترميمها، سوى 100 مدرسة ينبغي هدمها وبناؤها من جديد"، مبيّنًا أنّ "المدارس المتضرّرة سيُعاد ترميمها وإصلاحها قبل شهر أيلول المقبل، بداية ​العام الدراسي​ الجديد، وأنّ وزارة التربية والتعليم ستكون المؤسسة الأولى الّتي تبادر في هذا المجال".

وذكر أنّ "87 مدرسة تصدّعت بشدّة جراء الزلزال الّذي ضرب محافظة ​كرمانشاه​ غرب إيران، حيث أُعيد بناء 82 منها بفضل جهود كوادر الوزارة والمساعدات الّتي قدّمها المتبرّعون".