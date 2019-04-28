وزير التربية الإيراني: الفيضانات ألحقت أضرارا بـ1400 مدرسة في إيران

كشف وزير التربية والتعليم الإيراني محمد بطحائي، أنّ "الفيضانات الأخيرة ألحقت أضرارًا بـ1400 مدرسة في 4 محافظات مختلفة".
وأوضح أنّ "معظم المدارس الّتي تضرّرت جراء السيول والفيضانات الإخيرة بالإمكان ترميمها، سوى 100 مدرسة ينبغي هدمها وبناؤها من جديد"، مبيّنًا أنّ "المدارس المتضرّرة سيُعاد ترميمها وإصلاحها قبل شهر أيلول المقبل، بداية العام الدراسي الجديد، وأنّ وزارة التربية والتعليم ستكون المؤسسة الأولى الّتي تبادر في هذا المجال".
وذكر أنّ "87 مدرسة تصدّعت بشدّة جراء الزلزال الّذي ضرب محافظة كرمانشاه غرب إيران، حيث أُعيد بناء 82 منها بفضل جهود كوادر الوزارة والمساعدات الّتي قدّمها المتبرّعون".
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