سكاف: نصلي لقيامة تهزم الساعين الى محاولة صلب الناس تحت اي سبب وذريعة

هنأت رئيسة "​الكتلة الشعبية​" ​ميريام سكاف​، في تصريح على مواقع التواصل الاجتماعي ب​عيد الفصح​ المجيد لدى ​الطوائف​ التي تتّبع التقويم الشرقي، قائلة: "لأي طايفة انتمينا، يسوع بيجمعنا، والقيامة رسالة دايمة ونور لدرب البشرية. ‏كل عيد ونحنا ع درب الرب الذي غلب الموت". وأضافت "نصّلي لوطنا ولقيامة بتهزم الساعين الى محاولة صلب الناس تحت اي سبب وذريعة".

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