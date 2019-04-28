المطران سفر ترأس قداس عيد الفصح في كنيسة مار جرجس بزحلة

إحتفلت الطوائف المسيحية الّتي تتبع التقويم الشرقي، بقيامة السيد المسيح والفصح المجيد، فأُقيمت القداديس وزيحات الفصح في الكنائس، حيث ترأس المطران مار يوستينوس بولس سفر، قداسًا إحتفاليًّا في كنيسة مار جرجس في المدينة الصناعية بزحلة، يعاونه عدد من الكهنة وشمامسة الكنيسة وجوقتها، بحضور حشد من المؤمنين.
وشدّد المطران سفر في عظة ألقاها بعد الإنجيل المقدس، على التسامح والفرح بقيامة السيد المسيح من بين الأموات ومعاني عيد الفصح"، من ثمّ قام الكهنة والمشاركون بزياح داخل الكنيسة.
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