المطران سفر ترأس قداس عيد الفصح في كنيسة مار جرجس بزحلة

إحتفلت الطوائف المسيحية الّتي تتبع التقويم الشرقي، بقيامة ​السيد المسيح​ والفصح المجيد، فأُقيمت القداديس وزيحات الفصح في الكنائس، حيث ترأس المطران مار يوستينوس ​بولس سفر​، قداسًا إحتفاليًّا في ​كنيسة مار جرجس​ في المدينة الصناعية بزحلة، يعاونه عدد من الكهنة وشمامسة الكنيسة وجوقتها، بحضور حشد من المؤمنين.

وشدّد المطران سفر في عظة ألقاها بعد ​الإنجيل​ المقدس، على التسامح والفرح بقيامة السيد المسيح من بين الأموات ومعاني ​عيد الفصح​"، من ثمّ قام الكهنة والمشاركون بزياح داخل الكنيسة.