نقيب الصحافة شارك في قداس الاحد في دير مار شربل في سيدني

شارك نقيب ​الصحافة​ اللبنانية ​عوني الكعكي​ وعضو مجلس النقابة ​جورج بشير​ في قداس الأحد في دير ​مار شربل​ حيث ترأس الذبيحة الإلهية الاب ايلي رحمه.

ولبى الكعكي وبشير دعوة رئيس ​دير مار شربل​ في ​سيدني​ الاب لويس الفرخ إلى مأدبة غداء شارك فيها الى رهبان الدير، الأب الزائر جان جبور، رئيس مجلس إدارة المؤسسة الاعلامية للشرق الاوسط والي وهبه، المدير العام للمؤسسة ريمي وهبه واعلاميون.

واطلع الفرخ الوفد على رسالة مار شربل في ​اوستراليا​ ودورها إلى جانب باقي المؤسسات ​المسيحية​ والإسلامية في الحفاظ على ​اللغة​ العربية والجذور اللبنانية لما يعود بالخير على الجالية والوطن الأم.

واثنى الكعكي وبشير على "الدور الذي تقوم به ​الرهبانية اللبنانية المارونية​ في اوستراليا على الصعد الروحية والتربوية والوطنية".

ولبى الكعكي وبشير دعوة الملنسق العام لتيار "المستقبل" في اوستراليا عبدالله المير إلى مأدبة عشاء شارك فيها كل من والي وهبه ورجل الاعمال انطوان بشارة، حيث كان عرض للأوضاع على الساحة اللبنانية ودور الجالية في مساعدة الوطن الأم.