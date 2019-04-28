أكّد وزير الثقافة ​محمد داوود​ داوود، "أنّنا لسنا بوارد القبول بأن تكون زيادة الواردات من جيوب الفقراء وذوي الدخل المحدود، أو بفرض ضرائب جديدة تطال لقمة عيش الناس وأمنهم الإجتماعي والإقتصادي، أو المسّ بالمكتسبات والحقوق الّتي نالها الموظّفون في ​القطاع العام​ من خلال ​سلسلة الرتب والرواتب​؛ وكلّ ما يُثار لا يمتّ إلى الحقيقة بصلة".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر وزير الثقافة: لن نقبل بزيادة الواردات من جيوب الفقراء أو بفرض ضرائب جديدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.