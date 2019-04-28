جعجع: بداية مشجعة مع جهود وزيرة الطاقة لإزالة التعديات على الشبكة

أكّد رئيس "حزب القوات اللبنانية" ​سمير جعجع​، في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي، أنّها "بداية مشجّعة مع جهود وزيرة الطاقة والمياه ​ندى بستاني​، لإزالة التعديات على الشبكة".

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