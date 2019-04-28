ريفي: الهيمنة السياسية على القضاء أدت لإصدار حكم المطبوعات دون تبليغ المدعى عليه

لفت الوزير الأسبق أشرف ريفي، إلى أنّ "تأكيدًا على ما قاله وزير الصناعة الصديق وائل أبو فاعور عن عدم تبلّغ وزارة الصناعة قرار مجلس شورى الدولة لإقامة معمل عيندارة، نضيف أنّ الهيمنة السياسيّة على القضاء أدّت الى إصدار حكم المطبوعات دون تبليغ المُدّعى عليه، وأنّ بيانًا لقيطًا نُسب إلى مجلس القضاء الأعلى زورًا".
وركّز في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي، على أنّ "عجائب الدنيا أصبحت ثمانية".
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