ريفي: الهيمنة السياسية على القضاء أدت لإصدار حكم المطبوعات دون تبليغ المدعى عليه

لفت الوزير الأسبق ​أشرف ريفي​، إلى أنّ "تأكيدًا على ما قاله وزير الصناعة الصديق ​وائل أبو فاعور​ عن عدم تبلّغ ​وزارة الصناعة​ قرار ​مجلس شورى الدولة​ لإقامة معمل عيندارة، نضيف أنّ الهيمنة السياسيّة على ​القضاء​ أدّت الى إصدار حكم المطبوعات دون تبليغ المُدّعى عليه، وأنّ بيانًا لقيطًا نُسب إلى ​مجلس القضاء الأعلى​ زورًا".

وركّز في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي، على أنّ "عجائب الدنيا أصبحت ثمانية".