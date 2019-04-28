طقس ربيعي دافئ يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط

أفادت ​مصلحة الارصاد الجوية​ في ​الطيران المدني​ بأن طقسا ربيعيا دافئا يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط .

وتوقعت ان يكون طقس اليوم قليل الغيوم مع انخفاض ب​درجات الحرارة​ على الساحل بينما ترتفع بشكل محدود على الجبال وفي الداخل.

كما توقيعت ان يكون طقس الغد قليل الغيوم اجمالاً مع ارتفاع ملموس بدرجات الحرارة خاصة في الداخل وعلى الجبال. أما الثلاثاء فيكون غائم جزئياً بسحب مرتفعة مع انخفاض ملموس بدرجات الحرارة على الساحل وبشكل طفيف على الجبال والداخل.