الهيئة الوطنية للمحاربين القدامى دعت المتقاعدين لوقفة احتجاجية الثلاثاء

دعت الهيئة الوطنية للمحاربين القدامى جميع المتقاعدين إلى وقفة احتجاجية جامعة، السادسة من صباح يوم الثلاثاء في 30 نيسان الحالي، في ​حديقة الصنائع​ في بيروت.

وأعلنت الهيئة في بيان "ان الوقفة الاحتجاجية تاتي في وقت انكشفت فيه نيات المسؤولين تخفيض الرواتب بحيث تلغى كامل الزيادة، وذلك تزامنا مع جلسة ​مجلس الوزراء​ في ​القصر الجمهوري​".

وشددت على ضرورة عدم المس بالرواتب أو بالتعويضات المتممة لها، وإلا رفع نسبة الزيادة إلى 144 في المئة أسوة بجميع موظفي ​القطاع العام​. استرجاع ما اقتطع من رواتبنا في العامين السابقين واحتساب تعويضاتنا مع سلفة غلاء المعيشة للذين تقاعدوا بعد تاريخ 1 شباط 2012.

استرجاع الأموال المسروقة من ​الدولة اللبنانية​ منذ العام 1992 إلى اليوم، وترشيد الإنفاق وتفعيل جباية ​الضرائب​ والرسوم الجمركية.