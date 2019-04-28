الهيئة الوطنية للمحاربين القدامى دعت المتقاعدين لوقفة احتجاجية الثلاثاء

دعت الهيئة الوطنية للمحاربين القدامى جميع المتقاعدين إلى وقفة احتجاجية جامعة، السادسة من صباح يوم الثلاثاء في 30 نيسان الحالي، في حديقة الصنائع في بيروت.
وأعلنت الهيئة في بيان "ان الوقفة الاحتجاجية تاتي في وقت انكشفت فيه نيات المسؤولين تخفيض الرواتب بحيث تلغى كامل الزيادة، وذلك تزامنا مع جلسة مجلس الوزراء في القصر الجمهوري".
وشددت على ضرورة عدم المس بالرواتب أو بالتعويضات المتممة لها، وإلا رفع نسبة الزيادة إلى 144 في المئة أسوة بجميع موظفي القطاع العام. استرجاع ما اقتطع من رواتبنا في العامين السابقين واحتساب تعويضاتنا مع سلفة غلاء المعيشة للذين تقاعدوا بعد تاريخ 1 شباط 2012.
استرجاع الأموال المسروقة من الدولة اللبنانية منذ العام 1992 إلى اليوم، وترشيد الإنفاق وتفعيل جباية الضرائب والرسوم الجمركية.
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