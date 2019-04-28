أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي "ضبط 3 دراجات آلية بمخالفة إخفاء لوحة التسجيل وأعمال بهلوانية، وعدد من المركبات المخالفة من قِبل مفرزة سير بعبدا"، مبيّنةً أنّ "مفرزة سير بيروت الأولى حجزت مركبتين بمخالفة عدم التقيّد بشروط السلامة العامة وإخفاء لوحة التسجيل".
وأفادت بأنّ "مفرزتا سير زغرتا والجديدة أقامتا حاجزين لقياس نسبة الكحول بالدم لدى السائقين ليل أمس".
كانت هذه تفاصيل خبر قوى الأمن: ضبط دراجات آلية وحجز مركبات مخالفة من قبل مفرزتا سير بعبدا وبيروت الأولى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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