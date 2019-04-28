قوى الأمن: ضبط دراجات آلية وحجز مركبات مخالفة من قبل مفرزتا سير بعبدا وبيروت الأولى

أعلنت ​المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي​ "ضبط 3 دراجات آلية بمخالفة إخفاء لوحة التسجيل وأعمال بهلوانية، وعدد من المركبات المخالفة من قِبل مفرزة سير ​بعبدا​"، مبيّنةً أنّ "مفرزة سير ​بيروت​ الأولى حجزت مركبتين بمخالفة عدم التقيّد بشروط ​السلامة العامة​ وإخفاء لوحة التسجيل".

وأفادت بأنّ "مفرزتا سير ​زغرتا​ و​الجديدة​ أقامتا حاجزين لقياس نسبة ​الكحول​ بالدم لدى السائقين ليل أمس".