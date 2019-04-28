"صندوق أبوظبي للتنمية" أودع 250 مليون دولار في البنك المركزي السوداني

وقّع "صندوق أبوظبي للتنمية"، اتفاقية مع "بنك السودان المركزي"، يتمّ بموجبها إيداع 250 مليون دولار، أيّ ما يعادل 918 مليون درهم، وذلك بهدف دعم السياسة المالية للبنك وتحقيق الاستقرار المالي والنقدي في السودان.
وتأتي الوديعة كجزء من حزمة مساعدات مشتركة أقرتها الإمارات والسعودية للسودان، والبالغ قيمتها 3 مليارات دولار أميركي لدعم الاقتصاد وتلبية الإحتياجات الأساسية للشعب السوداني.
ولفت مدير عام "صندوق أبوظبي للتنمية"، محمد سيف السويدي، إلى أنّ "الإتفاقية الّتي تمّ توقيعها تأتي بتوجيهات كريمة من رئس الدولة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان وولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، حيث تحرص قيادتنا الرشيدة على دعم الاقتصاد السوداني والحفاظ على استقراره المالي والنقدي".
وركّز على أنّ "العلاقات بين الإمارات والسودان تُعتبر نموذجًا يحتذى به للعلاقات الأخوية بين الدول الشقيقة".
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