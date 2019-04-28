"صندوق أبوظبي للتنمية" أودع 250 مليون دولار في البنك المركزي السوداني

وقّع "صندوق ​أبوظبي​ للتنمية"، اتفاقية مع "بنك ​السودان​ المركزي"، يتمّ بموجبها إيداع 250 مليون دولار، أيّ ما يعادل 918 مليون درهم، وذلك بهدف دعم ال​سياسة​ المالية للبنك وتحقيق الاستقرار المالي والنقدي في السودان.

‎وتأتي الوديعة كجزء من حزمة مساعدات مشتركة أقرتها ​الإمارات​ و​السعودية​ للسودان، والبالغ قيمتها 3 مليارات دولار أميركي لدعم الاقتصاد وتلبية الإحتياجات الأساسية للشعب السوداني.

‎ولفت مدير عام "صندوق أبوظبي للتنمية"، محمد سيف السويدي، إلى أنّ "الإتفاقية الّتي تمّ توقيعها تأتي بتوجيهات كريمة من رئس الدولة الشيخ ​خليفة بن زايد آل نهيان​ وولي عهد أبوظبي الشيخ ​محمد بن زايد آل نهيان​، حيث تحرص قيادتنا الرشيدة على دعم الاقتصاد السوداني والحفاظ على استقراره المالي والنقدي".

‎وركّز على أنّ "العلاقات بين الإمارات والسودان تُعتبر نموذجًا يحتذى به للعلاقات الأخوية بين الدول الشقيقة".