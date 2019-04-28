إصابة 3 أشخاص في انقلاب سيارة ملاكي بالتجمع

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

أصيب 3 أشخاص، اليوم الأحد، في حادث تصادم انقلاب سيارة ملاكي بمحور المشير طنطاوي، بمنطقة التجمع الخامس.

تلقت غرفة عمليات الإدارة العامة للنجدة، بلاغاً من الخدمات المعينة بمحور المشير طنطاوي، بوقوع حادث مروري، ما أدى إلى توقف حركة المرور.

وانتقلت أوناش المرور لرفع حطام الحادث، فيما تم نقل المصابين إلى المستشفى.