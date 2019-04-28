تشغيل 4 أتوبيسات للنقل الداخلي بمدينة بني سويف الجديدة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:
قال المهندس أشرف عبدالرحمن، رئيس جهاز تنمية مدينة بني سويف الجديدة، إنه تم تشغيل 4 أتوبيسات، للعمل ضمن منظومة النقل الداخلي بالمدينة، لنقل المواطنين بين الأحياء المختلفة، ومناطق ابني بيتك، ومشروع الإسكان الاجتماعى (أراضٍ ووحدات).
وأضاف رئيس الجهاز في بيان اليوم الأحد، أن توفير منظومة النقل للمواطنين يأتي تنفيذاً لتكليفات الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بضرورة الاهتمام بمنظومة النقل الداخلى بالمدن الجديدة، وربطها بالنقل الخارجى، لتشجيع المواطنين على الانتقال للإقامة بالمدن الجديدة.
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