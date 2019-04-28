محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - حسناء الشيمي: يعتبر السرطان من الأمراض المزمنة التي تهدد القولون، حيث أعلن الإعلامي شريف مدكور، منذ أيام، عن الإصابة بمرحلة بسيطة من هذا المرض، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو عبدالحميد، ما يرجح أن حالته قد لا تحتاج إلى العلاج الكيماوي، وقد يكتفي باستئصال الورم فقط. طالع التفاصيل.. (ما المرحلة التي وصل إليها مرض شريف مدكور؟)

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كانت هذه تفاصيل خبر بعد إصابته بالسرطان.. ما المرحلة التي وصل إليها مرض شريف مدكور؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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