"الأزهر" عنوان اليوم المفتوح لمستشار رئيس الجمهورية مع الأئمة بأكاديمية الأوقاف

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود مصطفى:

بدأ صباح الأحد، بمقر أكاديمية الأوقاف لتدريب الدعاة والوعاظ والواعظات بمدينة السادس من أكتوبر، اللقاء المفتوح الذي يعقده الدكتور أسامة الأزهري مستشار رئيس الجمهورية للشئون الدينية، مع الأئمة والواعظات الدارسين. وخصص مستشار

رئيس الجمهورية للشئون الدينية، اليوم المفتوح مع الأئمة الدارسين بأكاديمية الأوقاف لتدريب الدعاة والوعاظ والواعظات، للحديث عن الأزهر الشريف.

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وقال، إن الأزهر الشريف تربع منذ تأسيسه على كل مدارس العلم، وكان يعمل بجواره مساجد "الأحمدي بطنطا والدسوقي بكفر الشيخ

والأنور بالإسكندرية".

ولفت إلى أنه كانت هناك مدارس علمية تدور في نفس الفلك خلف الجامع الأزهر، مثل القرويين في فارس والزيتونة في تونس. ​