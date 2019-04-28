محافظ شمال سيناء يهنئ الأقباط بعيد القيامة

محمد اسماعيل - القاهرة - شمال سيناء - أشرف سويلم استقبل الانبا قزمان أسقف سيناء الشمالية وقساوسة الكنيسة، محافظ شمال سيناء اللواء محمد عبد الفضيل شوشه واللواء هشام الخولي نائب المحافظ، والقيادات الأمنية والتنفيذية والشعبية بالمحافظة ورجال الدين الاسلامي لتقديم التهنئة بمناسبة عيد القيامة داخل مقر الكنيسة بحي ضاحية السلام بمدينة العريش. وقدم المحافظ التهنئة للأنبا قزمان وأكد أن مصر محفوظة من الله، مشيرًا إلى أن سيناء آمنة بفضل جهود الأجهزة الأمنية. وأكد الانبا قزمان أسقف سيناء الشمالية على متانة علاقات الود والمحبة بين أبناء الشعب المصري.

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