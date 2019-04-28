صور| بـ21 قطعة.. ضبط تاجر أسلحة ومخدرات في الغربية

محمد اسماعيل - القاهرة - الغربية – مروة شاهين:
ضبطت مباحث مكافحة المخدرات بوسط الدلتا بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الغربية، اليوم الأحد، عاطلًا لاتهامه بحيازة 21 قطعة سلاح ناري و"طربة حشيش" بقصد الاتجار.
كان رئيس مباحث مكافحة المخدرات بوسط الدلتا بطنطا، تلقى إخطارًا بضبط "م. و"31 سنة عاطل، مقيم بدائرة مركز شرطة المحلة الكبرى، سبق اتهامه في قضية ضرب، لقيامه بالاتجار في المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة على نطاق واسع متخذاً من دائرة مركز شرطة طنطا مسرحا لمزاولة نشاطه الإجرامي، وذلك حال تواجده بدائرة مركز شرطة طنطا.
وضبطت القوات بحيازة المتهم "طربة حشيش تزن 100 جرام، وبندقية خرطوش، و20 فرد خرطوش، و10 طلقات خرطوش" وجرى التحفظ عليها.
بمواجهة المتهم اعترف بحيازته للمواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر بقصد الاتجار وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة المختصة لتجري شئونها.
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