"قبل شم النسيم".. ضبط 126 طن رنجة فاسدة داخل ثلاجة بالشرقية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - الخليج 365:

واصلت الأجهزة الأمنية حملاتها على أماكن عرض بيع الأسماك الطازجة والمملحة والمدخنة للتأكد من صلاحيتها للتداول لحماية جمهور المستهلكين.

وأسفرت الجهود عن ضبط أكثر من (126) طن أسماك مجمدة وأسماك مملحة ومدخنة (فسيخ، سردين، رنجة" غير صالحة للاستهلاك الآدمي ومجهولة المصدر ومن أبرزها ضبط المدير المسئول عن (ثلاجة لحفظ السلع الغذائية بدائرة قسم شرطة العاشر من رمضان أول بمحافظة الشرقية) لحيازته وتجميعه كميات من السلع الغذائية (الأسماك المُدخنة) معبأة داخل براميل وعبوات بدون أية بيانات وغير صالحة للاستهلاك الآدمي ، لطرحها للبيع للجمهور بمناسبة قرب الاحتفال بأعياد شم النسيم، مما يسبب أضرار جسيمة بصحة المواطنين، وذلك بقصد تحقيق أرباح طائلة غير مشروعة.

كما تم ضبط كمية قدرها 96 طن أسماك مدخنة غير صالحة للاستهلاك الآدمي لوجود تغير في خواصها الطبيعية وفقاً لما ورد بتقرير اللجنة الفنية المرافقة للمأمورية.

هذا وتواصل الأجهزة الأمنية جهودها في مجال توجيه الحملات التموينية المكبرة لضبط الأسواق وتوفير السلع الأساسية للمواطنين.