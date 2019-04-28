برلمانى يطالب بطبع خطبة "جمعة" عن حماية الأوطان وتوزيعها على المدارس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد علي:

طالب النائب حسين أبوجاد، الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، بطبع خطبة يوم الجمعة الماضية التي ألقاها بأحد مساجد العريش بمحافظة شمال سيناء، في كتيبات على أن يتم توزيعها بالاتفاق مع الوزراء المختصين بمختلف المدارس والجامعات ومراكز الشباب وقصور الثقافة، لأنها تتعلق بواحدة من أهم القضايا في العصر الحديث وهي قضية بناء الأوطان والحفاظ عليها.

ووجه "أبو جاد"، فى بيان اليوم الأحد، التحية والتقدير للدكتور محمد مختار جمعة، الذي حقق نجاحات كبيرة وغير مسبوقة فيما يتعلق بتنفيذ تكليفات الرئيس السيسي بتجديد الخطاب الديني، معلنًا تأييده التام والمطلق لتأكيد وزير الأوقاف، أن بناء الأوطان إنما يكون بالأفعال والجهد والعرق والتضحيات، ومعرفة قدر الوطن والتحديات التي تواجهه.

وقال النائب، إنه مع إشادة الدكتور محمد مختار جمعة، بدور ووطنية أهالي وأبناء سيناء وقبائلها وشيوخها وعواقلها وبدورهم الوطني وأيضا إشادته ببطولات وتضحيات رجال القوات المسلحة الباسلة ورجال الشرطة البواسل وأننا في حاجة لبذل المزيد من الجهد والعرق في خدمة الوطن والعمل على رفعته.