"جرعة مخدرات زائدة".. كشف لغز مصرع عاطل في منزله بالإسكندرية

محمد اسماعيل - القاهرة - الإسكندرية – محمد عامر:
توفي عاطل، اليوم الأحد، داخل شقته بمنطقة جناكليس شرقي الاسكندرية إثر تعاطي جرعة مخدرات زائدة.
وتلقى قسم شرطة أول الرمل بلاغًا من مفتش الصحة يفيد وفاة شاب بمنطقة جناكليس والاشتباه في وفاته جنائيا.
انتقل مأمور وضباط القسم إلى موقع الحادث، وتبين من الفحص وجود جثة المدعو "م. م. ن" 35 عاما، عاطل، مسجاة أعلى سرير غرفة النوم داخل الشقة سكنه بمنطقة جناكليس بدائرة القسم.
وبسؤال والده قال في التحقيقات إن نجله اعتاد تعاطي المواد المخدرة وسبق علاجه في إحدى مصحات علاج الإدمان وقدم تذاكر وتقارير طبية تفيد ذلك.
وبتفتيش غرفة المتوفي عُثر على عدد من أشرطة المواد المخدرة مختلفة الأنواع وملعقة معدنية وسرنجة، وتبين قيامه بخلط عدة مواد مخدرة وحقن نفسه بها عن طريق الوريد.
تحرر عن الواقعة المحضر اللازم في قسم شرطة أول الرمل، وجرى نقل الجثة لمشرحة الإسعاف بكوم الدكة.
وقرر المستشار أحمد سمير غيث، رئيس نيابة أول الرمل، تشريح جثة المتوفى، وأخذ عينة من الأمعاء وإرسالها إلى المعمل الكيميائي لمضاهاتها بالمواد المخدرة المتحفظ عليها.
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