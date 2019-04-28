الشرطة السريلانكية تفتش مقر المجموعة المتهمة بشن اعتداءات أحد الفصح

بدأت الشرطة السريلانكية، عملية تفتيش لمقر المجموعة المتهمة بشن اعتداءات أحد الفصح، بحسب "العربية".
أكد الرئيس السريلانكي، مايثريبالا سيريسينا، أول أمس، مقتل زعيم "جماعة التوحيد الوطنية"، زهران هاشم في التفجيرات التي شهدتها البلاد يوم عيد الفصحواتهمت السلطات السريلانكية الجماعة بالمسئولية عنها.
وقال سيريسينا إن زهران هاشم، الواعظ المتشدد، توفي في فندق سياحي شهير في العاصمة كولومبو.
ولقي حوالي 257 شخصا مصرعهم كما أصيب
وكانت الحكومة قد اتهمت "جماعة التوحيد الوطنية" بتنفيذ الهجمات، ورجحت أن يكون لها ارتباط بتنظيم ما يعرف" بالدولة الإسلامية" والذي أعلن مسئوليته عن الهجوم.
وانتشر مقطع فيديو بثه التنظيم لسبعة يعلنون الولاء للتنظيم كان من بينهم هاشم.
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