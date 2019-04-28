إتمام عملية تسليم أسيرين سوريين مقابل رفات جندي إسرائيلي

جرت اليوم عملية تسليم أسيرين سوريين مقابل رفات جندي إسرائيلي بين سوريا وإسرائيل أشرف على عملية التسليم، هيئة الصليب الأحمر، عبر معبر القنطرة في هضبة الجولان.
كشفت مصادر إسرائيلية، عن هوية أسيرين سوريينسيطلق سراحهما، مقابل رفات جندي إسرائيلي فقدت آثاره في غزو لبنان عام 1982، وسلمتها دمشق لتل أبيب عبر روسيا أخيرا.
ونقلت الإذاعة الإسرائيلية عن مصادر
وأكد مسئول إسرائيلي لوكالة "فرانس برس" أن الإفراج عن الأسيرين الخطوة هي "بادرة حسن نوايا" بعد إعادة رفات العسكري زخاري باوميل في أوائل أبريل الجاري.
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