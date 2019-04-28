بدء التصويت في الانتخابات التشريعية المبكرة بإسبانيا

انطلقت عمليات التصويت في الانتخابات التشريعية الإسبانية المبكرة اليوم الأحد ، حيث توافد الناخبون منذ الساعات الأولي صباح اليوم إلي مقار اللجان الانتخابية للإدلاء بأصواتهم.
وذكرت قناة "فرانس 24" أنه من المفترض الإعلان عن نتائج التصويت مساء اليوم، وسط ترجيح بفوز رئيس الحكومة الاشتراكي بيدرو سانشيز
وسبق وأن حذر سانشيز- الذي تولى رئاسة الحكومة في يونيو- على أثر مذكرة؛ بحجب الثقة عن المحافظ ماريانو راخوي "الحزب الشعبي"، من صعود اليمين القومي في إسبانيا كما حدث في فنلندا، حيث احتل
وفي تصريح له - بعد الإدلاء بصوته في الانتخابات - أعرب رئيس الوزراء الإسباني عن أمله في أن تسفر الانتخابات عن أغلبية برلمانية يمكنها تحقيق إصلاحات اجتماعية وسياسية في البلاد.
ويختار الناخبون الإسبانن 350 عضوًا لمجلس النواب و208 أعضاء آخرين بمجلس الشيوخ في انتخابات قد تشهد صعودًا لليمين المتطرف.
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