ظريف: خيار انسحابنا من معاهدة عدم الانتشار النووي يبقى مطروحًا

صرح وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، اليوم الأحد، بأن الانسحاب من معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية بين "خيارات عدة" أمام إيران، وفقًا لموقع روسيا اليوم.
ونقل التلفزيون الإيراني عن ظريف قوله: "خيارات الجمهورية الإسلامية عديدة وسلطات البلاد تبحثها.. والانسحاب من معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية أحد هذه الاحتمالات".
يأتي تصريح ظريف بعد تشديد
قال السفير الإيراني في باريس، بهرام قاسمي، أمس السبت، إن الأطراف الأوروبية لم تستطع لغاية الآن تنفيذ تعهداتها بموجب الاتفاق النووي،
رئيس البرلمان الإيراني، علي لاريجاني، اعتبر من جهته أن الاتحاد الأوروبي أظهر أنه غير قادر على ضمان المعاهدات الدولية، حيث وعد الأوروبيون بأن يضمنوا الاتفاق النووي، لكنهم لم يفعلوا شيئًا من الناحية العملية.
وهددت إيران أكثر من مرة بانسحابها من الاتفاق النووي إذا لم تجد فوائد اقتصادية من مواصلة الالتزام به.
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