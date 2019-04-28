قرار كويتي جديد لاستقدام العمالة المصرية

كشف نائب مدير الهيئة العامة للقوى العاملة الكويتية لشؤون قطاع الموارد البشرية والمالية، سلطان الشعلاني، عن أن مذكرة التفاهم الموقعة بين الكويت ومصر أخيرًا لإتمام الربط الإلكتروني لاستقدام العمالة المصرية، تنتظر عرضها على مجلس الوزراء الكويتي لاعتمادها، وفقًا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.

قال الشعلاني – في تصريح صحفي –

إنه فور اعتماد مجلس الوزراء الكويتي لمذكرة التفاهم، ستدخل حيز التنفيذ مباشرة، ويتم البدء فعليًا في تطبيق الربط الإلكتروني بين أنظمة البلدين.يذكر أن وزير القوى العاملة محمد سعفان، كان قال - في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط في الكويت،على هامش مشاركته في فعاليات اجتماع الاتحاد العربي لعمال النفط والمناجم والكيماويات الشهر الماضي - "إن منظومة الربط الإلكترونى بين وزارة القوى العاملة، ووزارة الشئون الاقتصادية الكويتية، سيتم تفعيلها قريبًا، عقب انتهاء المرحلة التجريبية التي يتم تنفيذها حاليًا".وأكد سعفان، أن منظومة الربط الإلكتروني بين البلدين، ستضمن جودة العمالة الفنية المطلوبة، وتحد من العمالة الهامشية، لصالح استقدام عمالة مصرية تحتاجها سوق العمل الكويتية.