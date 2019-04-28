قرار كويتي جديد لاستقدام العمالة المصرية

كشف نائب مدير الهيئة العامة للقوى العاملة الكويتية لشؤون قطاع الموارد البشرية والمالية، سلطان الشعلاني، عن أن مذكرة التفاهم الموقعة بين الكويت ومصر أخيرًا لإتمام الربط الإلكتروني لاستقدام العمالة المصرية، تنتظر عرضها على مجلس الوزراء الكويتي لاعتمادها، وفقًا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.
قال الشعلاني – في تصريح صحفي –
يذكر أن وزير القوى العاملة محمد سعفان، كان قال - في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط في الكويت،
وأكد سعفان، أن منظومة الربط الإلكتروني بين البلدين، ستضمن جودة العمالة الفنية المطلوبة، وتحد من العمالة الهامشية، لصالح استقدام عمالة مصرية تحتاجها سوق العمل الكويتية.
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