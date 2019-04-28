ترامب يهاجم وسائل الإعلام ويقاطع عشاء المراسلين السنوي

خصص دونالد ترامب السبت جزءا كبيرا من خطاب ألقاه في ولاية ويسكونسين لمهاجمة وسائل الإعلام، بعيدا عن واشنطن حيث كان يجري العشاء التقليدي للصحفيين والمراسلين، الذي قاطعه الرئيس.
واختار ترامب أن يتوجه إلى مدينة جرين باي في ولاية ويسكونسين ليشارك في تجمع لمؤيدي فريقه المفضللكرة السلة.
ويصف ترامب عشاء المراسلين بـ"الممل" و"السلبي".
وقد قاطعه في 2017 و2018، وهذه السنة، أي طوال ولايته الرئاسية حتى الآن.
واتهم ترامب في كلمة في هذا التجمع، وسائل الإعلام "بنشر أخبار كاذبة" ووصفها بأنها "عدوة الشعب".
وقال "إنهم يزيفون، هل تعرفون ما هو السيء في الأمر؟ تقييمهم هو السيء لأن الناس لا يصدقونهم".
وعلى بعد أكثر من 1100 كيلومتر عن جرين باي، في واشنطن، قال أوليفر نوكس رئيس جمعية مراسلي البيت الأبيض أمام الحضور في العشاء الذي جرى في فندق واشنطن هلتون إنه لا يريد التحدث عن ترامب، لكنه دعا إلى رفض خطاب الرئيس.
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