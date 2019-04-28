سقوط 4 قذائف صاروخية على منازل ريف حماة

اعتدت المجموعات الإرهابية في سوريا، اليوم الأحد، بـ 4 قذائف صاروخية على المناطق الآمنة بريف حماة الشمالي؛ وذلك في خرق جديد لمنطقة خفض التصعيد، وفقًا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.
وأوضحت المصادر أن المجموعات الإرهابية المنتشرة في منطقة قلعة المضيق أطلقت صباحا 4 قذائف صاروخية على منازل الأهالي في مدينة السقيلبية شمال غرب مدينة حماة بنحو 48 كم؛ ما أسفر
يذكر أن شخصا أصيب بجروح، ووقعت أضرار مادية بالممتلكات العامة والخاصة أمس؛ جراء اعتداء المجموعات الإرهابية بالقذائف الصاروخية على محيط مدينة مصياف بريف حماة الشمالي.
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