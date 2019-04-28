رئيس كوريا الجنوبية: سول وبيونج يانج تحافظان على مسار السلام

أعرب الرئيس الكوري الجنوبي مون جاي إن عن تفاؤله من أن الكوريتين سيتوصلان إلى "سلام لا رجعة فيه" وازدهار مشترك على أساس اتفاقيات القمة التي عقدها مع الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون العام الماضي، طبقاً لما ذكرته وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية للأنباء اليوم الأحد.

ووصف الرئيس الكوري الجنوبي يوم الاحتفال بالذكرى السنوية الأولى لعقد مجموعة من اتفاقيات القمة بقرية الهدنة "بانمونجوم" أمس السبت بالتوقيت المحلي بأنه "يوم مفعم بالمشاعر".

وقال الرئيس الكوري الجنوبي في رسالة مصورة عرضت في فاعلية احتفال رسمية، أقيمت بالجزء الجنوبي من قرية بانمونجوم "يتم تنفيذ (الاتفاقيات) التي تم التوقيع عليها في إعلان بانمونجوم الواحدة تلو الأخرى".

وأضاف أنه تم تخفيف حدة التوتر في مواقع الصيد بالقرب من البحر الغربي وأنه يتم إدارة مكتب الاتصال المشترك في القرية الحدودية كيسونج.

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وتابع الرئيس الكوري الجنوبي "لقد تم إنهاء الاستعدادات أيضاً لتوصيل السكك الحديدية والطرق بين الكوريتين".

جاءت تصريحات الرئيس الكوري الجنوبي وسط جمود في المحادثات النووية بالإضافة إلى التقدم الضئيل الذي يشهده التعاون الاقتصادي بين الكوريتين.

يذكر أن الرئيس الكوري الجنوبي عقد 3 لقاءات قمة مع الزعيم الكوري الشمالي العام الماضي، وأنه يسعى في الوقت الحالي إلى لقاء آخر في محاولة من جانبه للمساعدة في استئناف عملية نزع السلاح النووي.