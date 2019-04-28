بايدن يتقدم على ساندرز في استطلاع للرأي

أظهر استطلاع للرأي أجرته شبكة أيه بي سي نيوز الإخبارية الأميركية بالاشتراك مع صحيفة أميركية، أن نائب رئيس الولايات المتحدة السابق جو بايدن يتقدم على السيناتور بيرني ساندرز داخل المعسكر الديموقراطي.

وأوردت وكالة أنباء بلومبرج الأميركية اليوم الأحد، أن بايدن حصل على 17 بالمئة من الأصوات مقابل 11 بالمئة لساندرز من بين الناخبين المؤيدين للديموقراطيين أو الناخبين المستقلين ذوي الميول الديموقراطية.

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وحصل بايدن على تأييد 3 بالمئة من الناخبين دون سن الثلاثين عاماً، مقابل 13 بالمئة لساندرز، فيما حصل بايدن على 13 بالمئة لمن هم بين 30 إلى 49 عاماً و 27 بالمئة لم هم فوق سن الخمسين مقابل 15 بالمئة و 6 بالمئة لساندرز، وفقاً للاستطلاع الذي أجري عبر الهاتف خلال الفترة من 22 إلى 25 أبريل.

وشملت العينة 1001 شخص من البالغين الأميركيين، بهامش خطأ قدره 5ر3 نقطة.

وكان بايدن قد أعلن يوم الخميس الماضي، عبر موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي عزمه خوض انتخابات الرئاسة المقررة في عام 2020، وحدد دخوله في السباق التمهيدي المزدحم للحزب الديموقراطي كمنافس مباشر للرئيس دونالد ترامب.