قصفت قوات الجيش الليبي، فجر اليوم الأحد، مواقع ميليشيات مسلحة جنوب العاصمة طرابلس.
وأكد مصدر أن سلاح الجو التابع للجيش الليبي شن غارات جوية على معسكرات الميليشيات جنوب طرابلس، وقصف "معسكر القعقاع" بمنطقة الفلاح، الذي تسيطر عليه كتائب من مدينة مصراتة، ويحتوي على مخازن للأسلحة والذخيرة. وفقاً لما أوردته "العربية نت".
اقرأ أيضاً... مصدر عسكري لـ «الاتحاد».. الجيش الليبي يسيطر على الهيرة.. ويتقدم في العزيزية
ولا يزال القصف متواصلاً، مع سماع دوي انفجارات قوية، كما لا يزال صوت الطيران يسمع بوضوح في عدد من مناطق العاصمة، بينما لم يتضح بعد حجم الأضرار.
ويواصل الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر حملة مستمرة منذ ثلاثة أسابيع لتخليص طرابلس من الميليشيات الإرهابية.
وأيضاً.. الجيش الليبي ينتظر "الأوامر" لاقتحام وسط طرابلس
كانت هذه تفاصيل خبر الجيش الليبي يشن غارات على مواقع للميليشيات جنوب طرابلس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الاتحاد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.