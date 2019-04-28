الجيش الليبي يشن غارات على مواقع للميليشيات جنوب طرابلس



قصفت قوات الجيش الليبي، فجر اليوم الأحد، مواقع ميليشيات مسلحة جنوب العاصمة طرابلس.

وأكد مصدر أن سلاح الجو التابع للجيش الليبي شن غارات جوية على معسكرات الميليشيات جنوب طرابلس، وقصف "معسكر القعقاع" بمنطقة الفلاح، الذي تسيطر عليه كتائب من مدينة مصراتة، ويحتوي على مخازن للأسلحة والذخيرة. وفقاً لما أوردته "العربية نت".

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ولا يزال القصف متواصلاً، مع سماع دوي انفجارات قوية، كما لا يزال صوت الطيران يسمع بوضوح في عدد من مناطق العاصمة، بينما لم يتضح بعد حجم الأضرار.

ويواصل الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر حملة مستمرة منذ ثلاثة أسابيع لتخليص طرابلس من الميليشيات الإرهابية.

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