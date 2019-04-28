كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر 3 أحداث أفسدت احتفالات العالم بـ"عيد القيامة" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يحتفل المسيحيون فى العالم كل عام بعيد القيامة المجيد الذى يأتى بعد فترة صوم خمسة وخمسين يومًا من النسك والصلوات.

وعيد القيامة المجيد هو رسالة محبة وتسامح، علم السيد المسيح له المجد من خلالها الإنسان، القيم النبيلة والمثل السامية من خلال سيرته المتوهجة بالإيمان.

حريق كاتدرائية نوتردام بباريس

اندلع حريق هائل، في كاتدرائية نوتردام الشهيرة، بالعاصمة الفرنسية باريس، ما تسبب في انهيار البرج التاريخي وسقف الكاتدرائية بالكامل.

وكتب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عبر "تويتر"، كاتدرائية نوتردام في باريس تحترق، تعاطفنا مع الطائفة الكاثوليكية وكل الفرنسيين.

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تفجيرات سريلانكا

قُتل أكثر من 200 شخص وأصيب ما لا يقل عن 450 آخرين في 8 تفجيرات متتالية استهدفت كنائس وفنادق فاخرة في سريلانكا في عيد القيامة يوم الأحد الماضي بأول هجوم كبير تشهده الجزيرة الواقعة في المحيط الهندي منذ انتهاء الحرب الأهلية قبل عشرة أعوام.

وأظهرت الصور الأولية ومقاطع الفيديو حجم الدمار الذي لحق بكنيسة "سان أنتوني" بالعاصمة السريلانكية كولومبو، جراء تفجير هز الكنيسة أثناء قداس عيد الفصح.

هجوم على كنيس في ولاية كاليفورنيا الأمريكية

قتل رجل في التاسعة عشرة من العمر قال إنه معاد للسامية وللإسلام، امرأة وجرح ثلاثة رجال أحدهم حاخام عندما فتح نيران رشاشه في كنيس بالقرب من مدينة سان دييغو بجنوب ولاية كاليفورنيا الأمريكية.

وتتولى السلطات حاليا استجواب ما يقدر بمئة شخص كانوا في المعبد اليهودي وقت إطلاق النار في كنيس تشاباد بمنطقة باواى، التي تبعد حوالي 40 كيلومترا شمالي سان دييجو.

وعقب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على حادث إطلاق النار قبل مغادرته واشنطن لحضور تجمع في ولاية ويسكونسن، قائلا "في هذه اللحظة تبدو كجريمة كراهية، خالص مواساتي للعائلات التي تأثرت".