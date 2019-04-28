كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر شاباك الإسرائيلي يتهم حماس بالتخطيط لهجمات قبل الانتخابات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف جهاز الأمن العام الإسرائيلي "الشاباك" اليوم الأحد، أنه أحبط، بالتعاون مع الجيش، "اعتداء إرهابيًا كبيرًا" خططت له حركة حماس قد خططت قبل الانتخابات التي جرت في وقت سابق من الشهر الجاري.

ووفقاً لهيئة البث الإسرائيلي، اعتقل شخص يدعى يحيى أبو دية وهو ناشط من حماس في قرية الزعيم شرق القدس، بشبهة التخطيط لارتكاب الاعتداء.

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وأضافت الهيئة أن أبو دية اعترف في التحقيق معه بأنه "وافق على طلب من قيادة الحركة في غزة بارتكاب اعتداء انتحاري في معاليه أدوميم ضد مواطنين وجنود"، وأشارت إلى تقديم لائحة اتهام ضده في الأيام المقبلة.

وذكر مصدر كبير في الشاباك أن "قيادة حماس في القطاع تعمل دائماً على تجنيد عناصر من الضفة الغربية لارتكاب اعتداءات إرهابية فتاكة بهدف زعزعة الاستقرار الأمني في المنطقة".

ولم يصدر بعد أي تعليق عن حركة حماس.