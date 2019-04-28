كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر طهران: السفن الأمريكية تتواصل مع الحرس الثوري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال قائد الأركان الإيرانية اللواء محمد باقري، إن حاملات الطائرات والسفن التجارية الأمريكية لا تزال مستمرة في تقديم الإيضاحات للحرس الثوري وتجيب على أسئلته أثناء عبورها مضيق هرمز.

وأوضح باقري في تصريح للصحفيين اليوم الأحد على هامش الملتقى الثالث والعشرين لقادة ورؤساء قوات الشرطة، أن القوات الإيرانية المسلحة هي التي تتحمل مسؤولية الأمن في مضيق هرمز، مضيفا أن إيران ستتعامل مع أي دولة تسعى لزعزعة أمن المضيق.

كما جدد أنه في حال لم يعبر النفط الإيراني مضيق هرمز فإنه لن يعبر نفط أي دولة أخرى، مشيرا إلى أن بلاده لا تخطط لإغلاق المضيق إلا في حال اضطرت لذلك.

تجدر الإشارة إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أدرج بداية الشهر الجاري الحرس الثوري الإيراني على قائمة "المنظمات الإرهابية" في سابقة هي الأولى لتصنيف واشنطن قوة حكومية أجنبية إرهابية.