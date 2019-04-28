كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كبير زعماء الكونجرس الهندي: لقد "فشلت" لجنة الانتخابات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اتهم زعيم حزب المؤتمر - الكونجرس الهندي - بي. تشيدامبارام، اليوم الأحد، لجنة الانتخابات، بأنها "متفرج صامت" على "التجاوزات" لحزب بهاراتيا جاناتا وحديث رئيس الوزراء ناريندرا مودي، قائلًا: إن هيئة الاقتراع "أفشلت إلى حد كبير" شعب الهند.

كما قال وزير الاتحاد المالي السابق، إن بند القومية الرئيسي الذي يروج له حزب بهاراتيا جاناتا هو حيلة لإخفاء "إخفاقات" حكومة التجمع الوطني الديمقراطي.

وأضاف، في مقابلة مع صحيفة "برس تراست اوف انديا" PTI: "حسب رأيي، لقد أفشلت لجنة الانتخابات الشعب الهندي إلى حد كبير. لقد كانت متفرجة صامتة على تجاوزات حزب بهاراتيا جاناتا، وألفاظ السيد مودي والمبلغ الهائل من المال الذي أنفقه حزب بهاراتيا جاناتا".

في الآونة الأخيرة، اشتكت المعارضة للجنة الانتخابات من ادعائها بأن رئيس الوزراء انتهك "بوقاحة" قانون الاقتراع من خلال استدعاء القوات المسلحة مرارًا وتكرارًا خلال اجتماعات الاقتراع الخاصة به وطالب بفرض حظر على حملته الانتخابية لفترة من الوقت.