كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كمبوديا تتهم 3 صينيين بغسيل الأموال والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اتهمت محكمة كمبودية، اليوم الأحد، ثلاثة مواطنين صينيين بغسيل الأموال بعد أن قُبض عليهم وهم يحملون أكثر من 3.5 مليون دولار دون مصدر مناسب لهذه الأموال.

وتم القبض على الأشخاص الثلاثة الأسبوع الماضي في مطار بنوم بنه الدولي، بعد وصولهم من هونج كونج. وزُعم أنهم كانوا يحملون 3.52 مليون دولار من الأوراق النقدية بقيمة 100 دولار في حقائبهم.

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وقال لي سوفانا، المتحدث باسم محكمة بنوم بنه البلدية، للصحفيين، إن الرجال الثلاثة متهمون رسميًا بغسيل الأموال بموجب قانون كمبوديا لمكافحة غسيل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقًا لموقع الشرطة الوطنية، أخبر الرجال الثلاثة الشرطة، أن بعض الأموال ربحت في ماكاو، وتم اقتراض البعض من أقاربهم، وقالوا، إن الأموال تم إحضارها إلى كمبوديا للاستثمار في العقارات.

وحسبما ذكر الموقع، مع ذلك، تم القبض على الرجال، وصودرت الأموال بسبب عدم وجود الأصل المناسب.