كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الإرهاق يقتل أكثر من 270 موظفاً عند فرز أوراق الانتخابات في إندونيسيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال مسؤول إندونيسي اليوم الأحد إن أكثر من 270 موظفاً في الانتخابات ماتوا لأسباب تتعلق في الأغلب بأمراض مرتبطة بالإرهاق، بسبب ساعات العمل الطويلة لفرز الملايين من أوراق الاقتراع وذلك بعد عشرة أيام على إجراء البلاد لأكبر انتخابات تجري في يوم واحد في العالم.

والانتخابات التي جرت في 17 أبريل كانت أول مرة تجمع فيها البلاد، التي يقطنها 260 مليون نسمة، بين انتخابات الرئاسة والانتخابات العامة في يوم واحد، بهدف خفض التكاليف.

وكان التصويت سلمياً إلى حد كبير، وتشير تقديرات إلى أنه جذب 80% من إجمالي 193 مليون ناخب أدلوا بأصواتهم في خمس أوراق اقتراع في أكثر من 800 ألف مركز اقتراع.

لكن تبين أن إجراء الانتخابات على مدار ثماني ساعات في بلاد تمتد على أكثر من 5 آلاف كيلومتر من غربها إلى شرقها مهمة شاقة وفتاكة بالنسبة للمسؤولين الذين تحتم عليهم فرز أوراق الاقتراع يدوياً.

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وقال المتحدث باسم المفوضية العامة للانتخابات عارف بريو سوسانتو، إن 272 من مسؤولي الانتخابات ماتوا لأسباب تتعلق في الأغلب بأمراض مرتبطة بفرط العمل، كما اعتلت صحة 1878 شخصاً آخرين بحلول مساء أمس السبت.

وأضاف أن وزارة الصحة أصدرت منشوراً في 23 أبريل يحث منشآت الصحة على توفير الرعاية القصوى للمرضى من العاملين في الانتخابات في حين تعمل وزارة المالية على تعويض عائلات المتوفين.

وتعرضت المفوضية العامة للانتخابات لانتقادات بالغة بسبب ارتفاع عدد الوفيات.

وستنتهي المفوضية من فرز الأصوات وإعلان الفائزين في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، في 22 مايو المقبل.